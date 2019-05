Kleine Zeitung +

Event Lange Nacht der Chöre: 40 Ensembles sind heute in Graz dabei

Mehr als 1000 Sänger hüllen Graz heute zur Eröffnung des Chorfestivals "Voices of Spirit 2019" in eine Klangwolke. Gratiskonzerte an 14 Schauplätzen stehen auf dem Programm.