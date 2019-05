2018 wurde direkt vor dem Rathaus groß aufgespielt, an diesem Wochenende macht nun die European Footvolley League am Freiheitsplatz Station.

Jubel, Trubel, Heiterkeit - heuer auf dem Grazer Freiheitsplatz © Gepa

150 Tonnen Sand, mehrere Gastro-Stände und eine eigene Tribüne verwandelten im Vorjahr den Grazer Hauptplatz vorübergehend in ein Stadion: Gingen doch im Juni 2018 vor dem Rathaus in Graz die Footvolley-Europameisterschaften für Damen und Herren über die Bühne. Erstmals in Österreich.