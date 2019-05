Ab Mittwochabend wird der Sommer herbeigefeiert. Und an Ibiza führt derzeit auch in Graz kein Weg vorbei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Viertel 4 startet im "Ibiza-Style" in die Sommersaison © jack-coleman.com/Sontacchi

Morgen nutzen die Vengaboys ihre Chance nach dem Ibiza-Videoskandal und singen das zur Hymne gewordenen "We're Going To Ibiza" bei der Donnerstagsdemo in Wien. Doch auch der Grazer Partykalender enthält eine ordentliche Portion Ibiza.