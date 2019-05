Bei den Grazer "Mäkis" geht es Schlag auf Schlag in Sachen Renovierung. Bald ist die Filiale beim Flughafen an der Reihe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wohl bekomm's: Einmal mehr wird ein Grazer "Mäki" modernisiert © McDonald’s Österreich

McNeustart in Graz: Seit Jahren werden die einzelnen Standorte der Fast-Food-Kette "McDonald's" modernisiert und auf Vordermann gebracht. Zuletzt war der "Mäki" in Graz-Straßgang an der Reihe: Nach Umbauarbeiten wurde dieser Standort im Dezember 2018 neu eröffnet - diese Filiale erstrahlte im Dezember 2018 im Holz-Design, als überhaupt erste in Österreich.