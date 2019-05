Facebook

Alfred Stingl, hier als Leiter des ORF-Kuratoriums © APA/ORF

Alles Gute und viel Gesundheit! Alfred Stingl, langjähriger Bürgermeister von Graz und so etwas wie ein "Sir" im hektischen Alltag der Spitzenpolitik, feiert am heutigen 28. Mai 2019 seinen 80. Geburtstag. Im Interview mit der Kleinen Zeitung blickte Stingl vor wenigen Tagen auf Gelungenes zurück - so bezeichnete er den Bau der Grazer Synagoge als "Meilenstein in der Wiedergutmachung" -, gab aber auch zu, dass er mit Verkehrsstadtrat Erich Edegger hätte versuchen müssen, "noch mehr im Bereich öffentlicher Verkehr zu bewegen".