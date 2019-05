Graz bastelt schon seit Jahren an der Murgondel, generell prüfen immer mehr Städte eine Stadtteilbahn. Jetzt hat es in einer deutschen Stadt aber ein Nein der Bevölkerung gegeben.

Am Papier zischt die Murgondel schon seit Jahren durch Graz. Noch ist aber nichts fix © Graz Tourismus

Erst vergangene Woche wurde die Murgondel bei der "Urban Future Global Conference" in Oslo als fixes Projekt für Graz vorgestellt. In Wahrheit ist natürlich noch nichts fix, lediglich eine Projektgesellschaft, die bei der Holding angesiedelt ist, hat für die Stadtseilbahn sowie die Mini-Metro Untersuchungen in Auftrag geben.