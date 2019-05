Am Dienstag kehrte Ex-Minister Kunasek in den Landtag zurück. Die EU-Wahl hallt in der Landstube nach. Präsidentin Vollath nimmt Abschied. Und ruft die Steiermark den Klimanotstand aus? Im Livestream.

© Rossacher

Das wird alles, nur keine Routinesitzung am Dienstag im Landhaus. Stichwort Kurz-Abwahl. „Der Unmut in der VP ist sehr groß“, erzählte LH Schützenhöfer vom Präsidium am Morgen. Er wolle die Koalition mit der SPÖ nicht aufkündigen, erlebt intern aber „massiven Druck“ wegens des Kurses der SP.

Fazit: „Ich gebe die Hoffnung nicht auf, halte an einer ordentliche Zusammenarbeit fest“. Aber „alles hat seine Grenzen, wie in einer Ehe.“