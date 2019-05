Kleine Zeitung +

Steirischer Landtag Klimanotstand: Proteste im Landtag

Die Regierungskrise hallte in der Landstube nach, einen Koalitionsbruch lehnten beide Seiten aber ab. Die Debatte um "Fridays for Future"-Forderungen wurde am Ende so emotional, dass die Sitzung kurz unterbrochen wurde. Im Livestream.