Erfolg für das Grazer Tanzstudio Rhythm and Dance: Die "Candy Kids" wurden bei den Dance Star World Finals in Poreč Sieger in ihrer Altersgruppe.

Die Candy Kids der Tanzschule Rhythm and Dance © Alice Samec

Das Grazer Tanzstudio Rhythm and Dance ist derzeit bei den ESDU Dance Star World Finals in Kroatien vertreten. Dort treffen sich noch bis inklusive heute Tausende qualifizierte Tänzer aus der ganzen Welt. Die Candy Kids der Tanzstudio Rhythm and Dance konnten mit ihrer Trainerin Anna Abd Elghany in der Kategorie "Commercial Dance" die Jury bereits überzeugen und landeten auf Platz 1 in ihrer Alterskategorie.