Altbürgermeister Alfred Stingl feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Das Polit-Urgestein über #Ibizagate, interne Grabenkämpfe und seinen Unruhestand.

Alfred Stingl (SPÖ) war als Vorgänger von Siegfried Nagl (ÖVP) 18 Jahre lang Bürgermeister von Graz © Alexander Danner

Die Mundwinkel rutschen nach oben, Wiedererkennen blitzt auf. „Herr Bürgermeister“, ruft der Mann seinem Gegenüber entgegen, dem er am Grazer Hauptplatz zufällig über den Weg läuft. Herzliches Händeschütteln folgt, ein kurzer, freundlicher Schwatz. Eine Szene, die sich wiederholt, spaziert man mit Alfred Stingl durch die Innenstadt. Am Dienstag feiert der Altbürgermeister, der von 1985 bis 2003 an der Spitze von Graz stand, seinen 80. Geburtstag. Grund, sich mit ihm auf mehr als nur einen Schwatz zu treffen.