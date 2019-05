Kleine Zeitung +

Modefestival Assembly: Grazer Modedesignerin Christina Seewald ausgezeichnet

Der Kastner & Öhler Fashion Award wurde am Freitag im Rahmen des Modefestivals Assembly im Grazer Kunsthaus verliehen. Er geht an Christina Seewald, eine in London lebende Designerin mit Grazer Wurzeln.