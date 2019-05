Facebook

Die Hälfte aller steirischen Studierenden ist an der Karl-Franzens-Uni Graz inskribiert © Juergen Fuchs

Nach der Wahl ist vor der Wahl – zumindest für die beinahe 60.000 Studierenden in der Steiermark. Sie werden nämlich von Montag bis Mittwoch erneut zu den Wahlurnen gerufen, die Hochschülerschaftswahlen (ÖH-Wahl) stehen wie alle zwei Jahre an. Apropos Urnen: Zum Teil wandern bei dieser Wahl die Urnen tatsächlich unmittelbar von den EU-Wahllokalen an die Universitäten und Hochschulen.