Schwierig, die Studierenden zur Wahl zu motivieren © Swoboda

Wie kann man die notorisch schwache Wahlbeteiligung der Studierenden heben? Diese Frage beschäftigte Gunnar Knaus bei der letzten Wahl 2017, als er in der Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Graz für die Bewerbung zuständig war. Daraus entstand ein Masterprojekt „Content Strategie“ an der FH Joanneum: Mit welchen Mitteln könnte man am besten den Studierenden Informationen zukommen lassen, damit sie zur Wahl gehen?