Viele Fraktionen ringen um die Stimmen der rund 300.000 Studenten © APA/HELMUT FOHRINGER

So richtig kam dieser Wahlkampf nie in die Gänge. Ostern war spät, dann konzentrierte sich die Politik auf die EU-Wahlen, zuletzt brach die Regierung auseinander. Wo bleiben da die Anliegen der gut 300.000 Studierenden, davon gut 55.000 in der Steiermark?