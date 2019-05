Facebook

So wird die neue FuZo aussehen © ZT Fruhmann/Stadtplanung

Bis in den Herbst hinein sollen die laufenden Umbauarbeiten noch dauern, dann können Stadtbummler zum ersten Mal durch die neue Fußgängerzone flanieren: Die Schmiedgasse soll künftig offener und freundlicher sein, Bäume bringen Schatten und ein bisschen Farbe, auf deren Einfassungen werden müden Passanten Sitzgelegenheiten geboten. Wer nicht mehr so lange warten kann, darf schon jetzt einen Blick in die Zukunft werfen: Die Stadt Graz veröffentlichte ein erstes Rendering, auf dem die "Schmiedgasse 2.0" zu sehen ist.