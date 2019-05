Facebook

Vom CityRadeln bis zum Radweg Wickenburggasse: Graz hat Vorzeigeprojekte zu bieten © Juergen Fuchs

Einmal im Jahr versammelt der „Österreichische Radgipfel“ quasi die Bergetappenkönige und Tempomacher unter den Fachleuten an einem Platz. Heuer gibt man von 27. bis 29. Mai in der Grazer Stadthalle Gas. Das Programm bietet mehr als 50 Vorträge und Workshops, präsentiert nationale wie internationale Vorzeigeprojekte und thematisiert Herausforderungen auf dem Asphalt.

Und mittendrin statt nur dabei: die Leser der Kleinen Zeitung. Denn die besten Ideen für den Radverkehr in Graz werden beim Gipfel vorgestellt.