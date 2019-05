Am Sonntag steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen des Sports. An 85 Ständen gibt es Informationen und auch die Stars hautnah.

Mitmachen und ausprobieren ist angesagt! Am Sonntag findet in Graz der Tag des Sports statt © GEPA

Zwei Mal pro Woche läuft Bürgermeister Siegfried Nagl frühmorgens durch den Stadtpark, am Sonntag wird er allerdings durch das grüne Herz der Stadt schlendern und sich ein Bild von den Sportmöglichkeiten in der Steiermark machen. Am Tag des Sports präsentieren sich Verbände, Vereine, Sportstätten und Institutionen unter dem Motto „Bewegungsland Steiermark“ zwischen 10 und 18 Uhr der breiten Öffentlichkeit.