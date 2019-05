Am Freitag treten wieder weltweit Schüler für mehr Klimaschutz in den Streik. Auch in Graz wird diesmal während der Schulzeit protestiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum wiederholten Mal ziehen die Schüler durch Graz © Juergen Fuchs

Hunderte Schüler waren am 15. März in Graz auf den Beinen, als die Organisatoren des internationalen „Fridays for Future“-Protests zum Schülerstreik fürs Klima aufriefen. Am Freitag, wenn die weltweite Aktion in die Neuauflage geht, sollen es noch mehr sein. „Es lässt sich vorab schwer abschätzen, aber wir hoffen auf bis zu 2000 Teilnehmer“, sagt Marlene Seidel, Sprecherin des Grazer Ablegers der Freitagsbewegung, die von der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg inspiriert ist.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.