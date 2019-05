Das Amt für Jugend und Familie in der Kaiserfeldgasse 25 erstrahlt in neuem Glanz. Nächste Woche findet die offizielle Eröffnung statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ingrid Krammer, Amt für Jugend und Familie, und Sozialstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) © Schaupp

Am Vorplatz in der Kaiserfeldgasse 25 steht ein Sesselmöbel, das „einladend für Kinder, etwa zum Klettern, sein soll“, wie Ingrid Krammer betont. Sie leitet das Amt für Jugend und Familie, das hier nach langem Umbau am 28. Mai neu eröffnet wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.