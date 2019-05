Kleine Zeitung +

''Die Schande ist Grande im Lande'' Demonstration gegen FPÖ-Landesparteitag in Graz

Während sich in Wien eine Regierungskrise abspielt, findet heute in Graz der Landesparteitag der FPÖ - unter heftigem Protest - statt. Auch Strache und Kurz wären in Graz erwartet worden. Beide haben ihren Besuch abgesagt.