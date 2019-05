29-Jähriger hatte in seinem Schrank Cannabis-Pflanzen gezüchtet. Als in der Wohnung Feuer ausbrach, flogen die Machenschaften auf.

Der 29-Jährige hatte die Pflanzen in seinem Schrank gezüchtet © Symbolbild: AP

Wegen eines Feueralarms flog am Freitagnachmittag eine kleine Cannabiszucht in einer Wohnung in Graz-Waltendorf auf. Der 29-jährige Bewohner hatte die Pflanzen im Kleiderschrank gezogen, wo ein Kabel zu brennen begonnen hatte, als der Mann nicht zu Hause war. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei stellten die Pflanzen sicher. Der Bewohner wird angezeigt.