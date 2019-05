Volksschullehrer ohrfeigte im Unterricht störenden Achtjährigen. Vater zeigte den 62-jährigen an, Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Pädagoge hat sich bei allen Beteiligten entschuldigt.

Der Lehrer ist seit dem Vorfall im Krankenstand © Symbolbild: Woodapple - Fotolia

Es geschah am vergangenen Dienstag gegen Mittag in einer Volksschule im Bezirk-Graz-Umgebung. Weil er zuvor mehrfach den Unterricht gestört haben soll, kassierte ein achtjähriger Schüler von seinem Klassenlehrer im Unterricht eine Ohrfeige. Der Vater des Buben zeigte den Vorfall an, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.