Die Bahnstrecke über den Semmering wird saniert © OEBB/Wolf

Sie ist stolze 160 Jahre alt, und sie wird auch in der Gegenwart stark genutzt: Rund 180 Züge rollen pro Tag über die Semmering-Bergstrecke. Und das noch bis 2026, bis der Semmering-Basistunnel in Betrieb gehen soll. Das hinterlässt Spuren an der nach ihrem Erbauer auch Ghegabahn genannten Strecke, die seit 1998 Weltkulturerbe und eine der am intensivsten genutzten Bahnstrecken im ÖBB-Netz ist.

