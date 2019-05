Facebook

Lebhafter Wind und Regen kommt auf die Grazerinnen und Grazer auch heute zu © Juergen Fuchs

Acht Grad zeigte das Thermometer gestern Mittag an. Radfahrer waren in Schal, Haube und Handschuhe unterwegs. Kein ungewöhnliches Erscheinungsbild, wäre es nicht Mitte Mai! Auch der Wind war am Dienstag weiterhin spürbar. Nach den heftigen Sturmböen am Montag in Graz, die auch schwere Schäden im Schlosspark Eggenberg hinterließen, können heute noch einmal 50 bis 60 km/h starke Windböen in der Stadt auftreten.

