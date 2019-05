Facebook

Die Grenzschutzeinheit Puma griff die Illegalen gemeinsam mit der steirischen Polizei auf © APA/AFP/RENE GOMOLJ

Weil in den vergangenen Tagen in den südlichen Teilen der Steiermark vermehrt illegal Eingereiste aufgegriffen worden waren, zuletzt etwa am vergangenen Wochenende in Kalsdorf und Werndorf, hatte die steirische Polizei zuletzt die Maßnahmen in den Bezirken Leibnitz und Südoststeiermark intensiviert. Eingesetzt wurden für die verstärkte Überwachung Bezirkskräfte sowie die Grenzschutzeinheit Puma und das Landeskriminalamt (Gruppe Menschenhandel und Schlepperei).