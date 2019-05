Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonntagabend herrscht noch die höchste Alarmstufe, ab heute Mittag sprechen die Meteorologen nur mehr von "Vorsicht" © Fuchs Jürgen

100 km/h in St. Radegund, 88 km/ am Grazer Schloßberg, 70 km/h im Stadtgebiet - der Sturm blies in der Nacht auf Montag heftig, Bäume stürzten um. Die Einsatzkräfte waren dabei die ganze Nacht gefordert. Die Stadt Graz sprach sogar eine offizielle Warnung aus, Parks und Wälder zu meiden.