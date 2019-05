Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Angebot konzentriert sich u. a. auf der LKH II (einst Graz Süd-West-Süd) © Nunner

Keine Kassenarztstelle, wenige freie Spitalsbetten und vier von zehn Beratungsstellen ohne Facharzt: Das Angebot an Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Steiermark steht regelmäßig unter Beschuss. Der jüngste, schwere Treffer schlug am 29. April ein: Unter der Geschäftszahl LVwG 48.30-2533/2018-9 bzw. 48.30-2534/2018-11 wurde vom Landesverwaltungsgericht der Beschwerde gegen sozialpsychiatrische Ambulatorien für Kinder und Jugendliche stattgegeben.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.