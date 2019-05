Der junge Deutsche zog sich bei Unfall in der Finalrunde schwere Verletzungen am rechten Bein zu.

Bouldern (Sujetbild) © (c) Getty Images (Oli Scarff)

340 Nachwuchs-Boulderer zeigten an diesem Wochenende beim Jugend-Europa-Cup im Grazer Bloc House ihr großes Können. In der Finalrunde kam es dabei am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Unfall: Ein 17-jähriger Deutscher versuchte den letzten Griff der Route zu erreichen, dabei rutschte er ab und stürzte rund vier Meter in die Tiefe.