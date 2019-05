Facebook

Buntspecht © Mona Steinmetzer

"Irgendwo, irgendwann, vielleicht in deiner Nähe": Der Radiosender FM4 hat bereits vor einigen Tagen eine neue Ausgabe der Reihe "Überraschungskonzert" angekündigt. Diesmal dran: Das Wiener Sextett Buntspecht, das beim Konzert auch schon Lieder aus dem neuen Album "Draußen im Kopf" (VÖ 17.05. 2019) vorstellen wird.

Mit Donnerstag, 12 Uhr, steht nun endlich auch der Ort des Geschehens fest: Die Grazer Postgarage! Der Eintritt ist frei und gratis, "bis die Bude voll ist", heißt es im Infotext des Senders. Einlass ist ab 20 Uhr.

In Graz fanden bereits mehrere FM4 Überraschungskonzerte statt - etwa mit Kreisky, Polkov, Madsen, Those Dancing Days, Malajube, Kettcar und Maria Taylor.

Weitere Infos zur Band:

"'Du bist verrückt genug, dich in dieser Welt zu verlieben' singen Buntspecht voller Inbrunst - und wir sind ganz verliebt in diese unglaubliche Band. Buntspecht mischen in ihren poetischen Liedern Klezmer- und Gypsy-Sounds mit Anleihen an Wienerlied und Indie-Pop. Ihre realistischen Alltagsbeobachtungen sind mit Humor und Lebensfreude durchzogen. Das merkt man auch sofort, wenn die Band auf der Bühne steht: ekstatisch Tanzen und sein Leben reflektieren, das geht beides gleichzeitig!" (Quelle: FM4.orf.at)