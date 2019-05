Das Open Air mit den größten österreichischen Popstars wird doch nur in Wien stattfinden - Absage aus "organisatorischen Gründen".

Best of Austria meets Classic

Wolfgang Ambros ist einer jener Künstler, die bei "Best of Austria meets Classic" auftreten sollten © APA/Hans Punz

Wolfgang Ambros, Conchita, EAV feat. Lemo, Klaus Eberhartinger, Marianne Mendt, Mathea, Pizzera & Jaus, Opus, Ina Regen, Schiffkowitz, Seiler und Speer, Gert Steinbäcker, Stefanie Werger: Sie alle hätten, begleitet von einem 70-köpfigen Symphonieorchester unter der Leitung von Christian Kolonovits, am 2. Juli am Grazer Messegelände auftreten sollen - übrigens am Tag vor dem großen Show-Doppelpack mit Elton John und Sting.