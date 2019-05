Facebook

Mobbing und Gewalt: Lehrer drängen auf Sanktionen gegen Schüler © Fotolia

Über die neuesten Entwicklungen zum Thema Gewalt an Schulen kann der Pädagoge Diethard Passler aus Graz-Umgebung keine Einschätzungen liefern, auch wenn er aus seinem Umfeld dennoch weiterhin über Mobbing-Fälle informiert werde. Denn der 63-jährige Pflichtschullehrer ist seit 2010 in Pension. Dass aber der Trend zu immer mehr Gewalt an Schulen und eine gehörige Portion Desinteresse von Eltern am Verhalten und Fortkommen des Nachwuchses schon viel länger Realität sind, weiß er noch aus seiner Praxis. Wobei er betont: "Es gibt natürlich auch viele schöne, positive Seiten im Schulleben, aber das Thema Mobbing und Gewalt wird eben viel zu wenig behandelt. Und wichtig ist auch: Meine Erfahrungen habe ich großteils an so genannten Brennpunktschulen in Graz gesammelt. Es ist nicht überall so herausfordernd!"

