Die Täterinnen baten um ein Glas Wasser - und schlugen zu

Am Dienstag gegen 20 Uhr läutete es an der Tür einer 94-jährigen Grazerin. Eine junge blonde Frau stand vor der Wohnungstür und bat in akzentfreiem Deutsch um ein Glas Wasser. Die Pensionistin kam der Bitte nach, doch plötzlich stieß sie die junge Frau zu Boden und stürmte in die Wohnung. Am Boden liegend konnte die 94-Jährige erkennen, dass noch eine andere Frau in die Wohnung kam und im Vorraum nach Wertsachen suchte. Nach kurzer Zeit verließen die Täterinnen die Wohnung wieder.

Als sich die Grazerin wieder aufgerappelt hatte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse, mehrere Hundert Euro und Dokumente gestohlen worden waren. Verletzt wurde sie bei dem Überfall nicht, berichtet die Polizei.

Zeugen gesucht

Das Grazer Stadtpolizeikommando bittet um Hinweise: Hat jemand die unbekannten Frauen im Bereich der Defreggergasse gesehen? Eine der Täterin ist etwa 20 Jahre alt, hat blondes schulterlanges Haar und trug helle Bekleidung.

Hinweise an den Dauerdienst des Kriminalreferats: Tel. 059133 65 - 3333.

Das empfiehlt die Polizei

Lassen Sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus. Gas-, Strom, Heizungsableser werden rechtzeitig schriftlich angekündigt.

Legen Sie eine Sperrkette vor, wenn sie Fremden die Tür öffnen. Ein Glas Wasser oder einen Zettel kann man auch durch einen Türspalt reichen!

Blicken Sie zuerst durch den Türspion und entscheiden Sie erst dann, ob Sie die Tür öffnen.

Betätigen Sie nicht den Türöffner, ohne sich vorher zu überzeugen, wer Einlass begehrt.

Ein entschiedenes Nein, ein energisches Wegweisen einer ungebetenen Besucherin oder Besuchers oder ein lauter Hilfeschrei können eine Straftat verhindern.

Falls Sie zu einer Unterschrift aufgefordert werden, lesen Sie alles in Ruhe durch. Vor allem das Kleingedruckte sollten Sie aufmerksam lesen!

Nehmen Sie nur Lieferungen an, von denen Sie wissen, dass sie von einem Familienmitglied bestellt worden sind oder zu deren Annahme Sie eventuell von einem Nachbarn ausdrücklich aufgefordert wurden.