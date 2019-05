Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Christopharo, Julia Happe und Amir Hmissi © Michael Saria

Dass sie es verschrien haben, rettete einem Mann womöglich das Leben. Dieser Rot-Kreuz-Nachtdienst in Graz vor wenigen Wochen ist ein ganz ruhiger, „also wollten wir schnell was essen gehen und haben der Leitstelle Bescheid gesagt“, erzählt Michael Christopharo. Kaum hat er es ausgesprochen, bremst ein Mann neben ihnen mit dem Auto ab und ruft was von einem Notfall. Doch, Christopharo geht noch mit Julia Happe und Amir Hmissi essen – aber erst reanimieren sie einen Mann in der Brockmanngasse.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.