Die Theologische Fakultät ist heute in der Grazer Heinrichstraße beheimatet © KK

Am 1. April 1939 wurde die Grazer Theologische Fakultät mit der Wiener vereinigt, beziehungsweise aufgehoben": Diese handschriftliche Notiz als Faksimile auf dem Ankündigungsfolder für ein Symposion am 7. Mai in Graz erinnert an eine Zwangsmaßnahme der damals seit rund einem Jahr in Österreich herrschenden Nationalsozialisten: Die Abschaffung, getarnt als Zusammenlegung mit Wien, traf nach der NS-Machtübernahme neben der Grazer auch die Salzburger und die Innsbrucker Theologische Fakultät.