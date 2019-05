21-Jähirger zeigte bei der Polizei Raub an: Er wurde schon am Sonntagabend von zwei Unbekannten geschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Sujetfoto © Stefan Pajman

Der Vorfall soll sich schon am Sonntagabend um 21 Uhr an der Haltestelle in der Volksgartenstraße zugetragen haben. Zwei Unbekannte schlugen dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und raubtem ihm zwei Mobiltelefone. Der 21-jährige Grazer erstattete aber erst am Montag Anzeige. Der 21-Jährige gab an, nicht wesentlich verletzt zu sein und keine ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Täter beschreiben sich laut Opferangaben wie folgt: Person 1: männlich, etwa 30 Jahre alt, rund 170 cm groß, schmächtige Statur, schwarze kurze Haare, markante buschige Augenbrauen, braune Augen, bekleidet mit einer schwarze engen Jean und einer schwarze Jacke, vermutlich arabischer Herkunft; Person 2: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 165 cm groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, braune Augen, Oberlippen- und Kinnbart, bekleidet mit einer blauen Jean und einem schwarzen Pullover, vermutlich arabischer Herkunft;

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Eggenberg unter 059133/6582 erbeten.