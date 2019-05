Ein Mädchen lief heute in eine Tramgarnitur. Rettungseinsatz sorgte für Schienenersatzverkehr der Straßenbahn 6.

Sujetbild © Jürgen Fuchs

In Graz wollte am Montag an der Haltestelle St. Peter-Schulzentrum ein Mädchen (11) über die Fahrbahn laufen, um die stadteinwärts fahrende Straßenbahn zu erreichen. Dabei ist sie mit ihrem Oberkörper gegen den stadtauswärts fahrenden Straßenbahnzug der Linie 6 gestoßen. Sie blieb laut Polizei unverletzt, wurde aber zur weiteren Abklärung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Rettungseinsatzes gab es einen Schienenersatzverkehr.