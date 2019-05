Ein Küchenkastl mit leeren Blechdosen darauf steht auf der Mariahilferstraße. Doch was hat es damit auf sich? Es war Teil einer Einlage beim Lendwirbel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht das "Musikinstrument" von Peter Pikl und Konrad Prettner aus © Schaupp Verena

Zwei Männer schieben ein Küchenkastl auf Rollen die Mariahilferstraße entlang. Darauf festgeklebt sind leere Bierflaschen, Keksdosen, Blechdosen, Marmeladengläser - und dann: wird darauf musiziert! Am Lendwirbel, der gestern zu Ende gegangen ist, sah man vergangene Woche so einige unerwartete Dinge. Die Inszenierung mit dem Küchenkastl am Wochenende ist ein gutes Beispiel dafür.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.