Es war die grünste Baustelle der Stadt: Die Uniqa hat 600.000 Euro in die grüne Fassade ihrer Zentrale in der Annenstraße investiert.

© Jürgen Fuchs

Was lange Zeit nur eine Idee war und lediglich auf Renderings anzuschauen war, ist nun Realität: In der Annenstraße wachsen Bäume an der Hausfassade in mehreren Metern Höhe. Das ist Teil des vertikalen Gartens, der gerade an der Fassade der Uniqa-Zentrale in der Grazer Annenstraße anwächst.

