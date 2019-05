Kleine Zeitung +

130 Einsatzkräfte üben Ernstfall Schartnerkogel- und Gleinalmtunnel gesperrt

Am Dienstag ab 19 Uhr wird der Schartnerkogeltunnel bei Deutschfeistritz in Richtung Norden gesperrt, ab 19.30 Uhr in beiden Richtungen - dann geht auch im Gleinalmtunnel nichts mehr. Der Verkehr wird bis 5 Uhr früh über die S6 und S35 umgeleitet.