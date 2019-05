Da geht noch was: Zu den laufenden Baustellen kommen ab heute weitere hinzu – ehe die großen Brocken vom Stapel rollen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht zu übersehen: Hinweis auf die Bauarabeiten © Michael Saria

Kein Bauarbeiter ist zu beneiden: Der Einsatz bei Wind und Wetter wird nur selten mit einem extragroßen Verständnis seitens der Autolenker belohnt. Weil aber die Straßen von Graz erneuert, Leitungen verlegt und Nerven auf allen Seiten geschont werden müssen, wird auch in den kommenden Wochen in die Hände gespuckt – und von unserer Seite sowie vom Straßenamt schon an dieser Stelle rechtzeitig darauf hingewiesen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.