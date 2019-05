In anderen Städten gibt es sie bereits, die bespielbaren Straßen für Kinder. In Graz prescht ein Bezirk nun auch mit diesem Vorschlag vor. Doch worum geht es genau?

Die Forderung: mehr Platz für Kinder im öffentlichen Raum © Wutte/Griesheim

Haben Kinder im öffentlichen Raum Platz zum Spielen? Auf Spielplätzen oder in Sportvereinen können sich die Kleinen austoben, auf den Straßen und Gehsteigen selbst bieten sich wenig Möglichkeiten dafür. Mit einer Aktion will man nun in Graz dagegen aufzeigen und auch einen Vorschlag in den Gemeinderat nächste Woche einbringen.

