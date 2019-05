Die Temperaturen sanken in den letzten Tagen stark ab, am Grazer Hausberg kommen heute sogar Wintergefühle auf. In Graz ist es zwar kühl, aber zu warm für Schnee.

Wanderer aufgepasst: Am Schöckl liegt heute Schnee © Schöckl Webcam/Bergfex

Konnte man im Februar in Graz bereits die Sonne in den Gastgärten genießen, muss man es jetzt ganz nach dem Motto in der Serie Game of Thrones halten .. "Der Winter naht".

