Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstagabend in Graz.

Einen folgenschweren Auffahrunfall gab es am Samstagabend auf dem Grazer Eggenberger Gürtel. Dort war gegen 18.40 Uhr eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Norden zum Stillstand gekommen, ein 27-jähriger in Wien lebender Serbe fuhr jedoch fast ungebremst in das langsamer werdende Auto einer 19-jährigen Serbin, die in Graz lebt.