Bei einem Unfall in Graz-Eggenberg wurden am Freitagabend zwei junge Grazer verletzt.

Rotes Kreuz im Einsatz © Rotes Kreuz/Wiedner Rupert

An der Kreuzung der Georgigasse mit der Alten Poststraße in Graz-Eggenberg stießen am Freitagabend ein Moped und ein Auto zusammen. Laut Polizei wollte der 48-jährige Autolenker kurz nach 21 Uhr links in die Alte Poststraße einbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden 16-jährige Mopedlenker aus Graz.