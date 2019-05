Facebook

Nur Spieler, die den Ball haben, dürfen angegriffen werden © Heinz Toperczer

Da staunten die Besucher der Auster in Eggenberg nicht schlecht: Vor dem Sportbecken marschierte eine Truppe mit Tauchermasken, Schnorchel und Hauben mit Ohrenschutz auf. Über zwanzig Interessierte kamen zum ersten Unterwasser-Rugby Schnuppertag in Graz. Bevor es ins Wasser ging, erklärte das Grazer Team der Unterwasser-Rugby-Sektion natürlich noch die Regeln: Zwei Teams mit je sechs Spielern versuchen einen mit Salzwasser gefüllte Ball in das gegnerische Tore zu bringen. Dabei muss das berüchtigte Runde ins Runde, denn die Tore sind Körbe aus Metall am Boden des Beckens. Durch das Salzwasser sinkt der Ball in Handballgröße ab und lässt sich unter Wasser passen.