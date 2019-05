Haben Sie schon einmal von Unterwasser-Rugby gehört? Der Steirische Tauchsport-Verein lädt am Sonntag in Graz zum kostenlosen Ausprobieren dieser besonderen Mannschaftssportart ein.

Nur Spieler, die den Ball haben, dürfen angegriffen werden © Heinz Toperczer

Heute um 17.30 Uhr heißt es in der Auster in Eggenberg: Tauchermaske, Schnorchel und Haube mit Ohrenschutz auf, Flossen an und ab ins Wasser. Zuvor erklärt das Grazer Team der Unterwasser-Rugby-Sektion natürlich noch die Regeln: Zwei Teams mit je sechs Spielern versuchen einen mit Salzwasser gefüllte Ball in das gegnerische Tore zu bringen. Dabie muss das berüchtigte Runde ins Runde, denn die Tore sind Körbe aus Metall am Boden des Beckens. Durch das Salzwasser sinkt der Ball in Handballgröße ab und lässt sich unter Wasser passen.