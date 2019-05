Facebook

Planquadrat gegen Drogenlenker in Wien © APA/Herbert Pfarrhofer

Eine lebensgefährliche Irrfahrt sorgte Ende letzten Jahres auf der Tauernautobahn in Salzburg für Aufsehen. Eine 31-jährige Steirerin hatte nächtlicherweile gleich mehrmals mit ihrem Auto auf der A 10 gewendet – sogar im Tauerntunnel. Als sie gestoppt werden konnte, wirkte sie so verwirrt, dass ihr der Arzt Blut für einen Drogentest abnahm.



Drogen am Steuer? Kommen weit öfter vor als gedacht. Im Gegensatz zum Alkohol, wo in den vergangenen Jahrzehnten intensiv in die Bewusstseinsbildung und die Aufrüstung der Exekutive investiert worden ist, steht die Polizei hier aber vor einer weit schwierigeren Aufgabe.

