Die Baustelle im Bereich LKH Graz/Chirurgie © Ballguide/Pajman

Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es Freitag kurz nach 13 Uhr bei Bauarbeiten am LKH Graz. Laut Polizei stürzte ein Gerüst in einem neubetonierten Liftschacht des in Bau befindlichen Chirurgiegebäudes ein. Ein 48-jähriger Arbeiter stürzte daraufhin rund zehn Meter in die Tiefe und wurde unter Schaltafeln, Trägern und Verstrebungen begraben, die von allen elf Stockwerken auf ihn stürzten.

