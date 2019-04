Facebook

Der April macht wettertechnisch, was er will, heißt es. "Heute hat es bis in der Früh noch weit heruntergeschneit in Mariazell, jetzt steigt Schneefallgrenze", erklärt Christian Pehsl von der Zamg. Schon am Nachmittag ist heute aber überall Regen möglich, es gilt also Regenschirmpflicht. Am Vormittag musste auch am Schöckl der Seilbahnbetrieb eingestellt werden, der Wind blies mit 70 km/h, am Nachmittag wehte der Wind noch immer mit rund 50km/h.