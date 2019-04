Facebook

© Jürgen Fuchs

Am Montagnachmittag kollidierte eine 27-jährige Pkw-Lenkerin mit einem 26-jährigen Leichtmotorradlenker. Dabei wurde der 26-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Die 27-Jährige aus Graz war mit ihrem Pkw auf der Harter Straße in Richtung Straßganger Straße unterwegs. Sie wollte in der Folge an der Kreuzung Harter Straße – Karl-Etzl-Weg – Glesingerstraße nach links in die Glesingerstraße einbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden 26-jährigen Leichtmotorradlenker aus Graz übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß.